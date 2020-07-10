Galatasaray, pandemi sonrasında ligde oynadığı beş maçta üç mağlubiyet ile iki beraberlik alarak şampiyonluk yarışına havlu attı. Galatasaray'da bu süreçte sakatlıklar ve kart cezalısı futbolcuların yokluğu can sıktı.

Başakşehir maçında oynadığı futbolla ümit veren Galatasaray'da yıldız golcü Falcao'nun yokluğunda santrfor pozisyonunda Emre Akbaba'ya şans verdi. Oynadığı 5 maçın 3'ünü 10 kişi tamamlayan Aslan bu süreçte Ahmet Çalık, Feghouli ve Adem Büyük'ü de kaybetti.

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklardan dolayı teknik direktör Fatih Terim ve kurmayı Levent Şahin eleştirilse de sarı-kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar adale sakatlıkları değil, darbeye bağlı sakatlık türü.

Pandemi sonrasında Galatasaray, Rize'de Fernando Muslera ve Andone'yi bu şekilde kaybetti. İki pozisyonda da Çaykur Rizesporlu oyuncuların kontrolsüz hamleleri sonucu uzun süreli sakatlıklar yaşandı



