Daha önce de Galatasaray’ın transferde gündemine gelen isimlerden biri olan Danny Welbeck için girişimlerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi. Arsenal’le olan sözleşmesi sezon sonunda biten Welbeck’le temasa geçen Sarı-Kırmızılılar’ın kurmayları, oyuncunun menaceriyle masaya oturdu ve şartlarını sordu.

28 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık anlaşma için Galatasaray’dan senelik 4 milyon Euro istediği bildirildi. İlk başta İngiliz yıldız için 2.5 milyon Euro’luk bir bütçe oluşturan Cim Bom’un, oyuncuyu çok istediği için bu rakamın üzerine 500 bin Euro daha koyarak 3 milyon Euro’ya çıktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Arsenal’da 15 maçta 5 gol attı.