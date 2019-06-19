Galatasaray'da Danny Welbeck sesleri

Galatasaray, transferde gündeminde yer alan İngiliz forvet Danny Welbeck için girişimlerin tüm hızıyla sürdürüyor.

19 Haziran 2019, Çarşamba 06:01
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Galatasaray'da Danny Welbeck sesleri

Daha önce de Galatasaray’ın transferde gündemine gelen isimlerden biri olan Danny Welbeck için girişimlerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi. Arsenal’le olan sözleşmesi sezon sonunda biten Welbeck’le temasa geçen Sarı-Kırmızılılar’ın kurmayları, oyuncunun menaceriyle masaya oturdu ve şartlarını sordu.

28 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık anlaşma için Galatasaray’dan senelik 4 milyon Euro istediği bildirildi. İlk başta İngiliz yıldız için 2.5 milyon Euro’luk bir bütçe oluşturan Cim Bom’un, oyuncuyu çok istediği için bu rakamın üzerine 500 bin Euro daha koyarak 3 milyon Euro’ya çıktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Arsenal’da 15 maçta 5 gol attı.

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