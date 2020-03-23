Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise koronavirüs testine yarın girecekler.

DHA

Fatih Terim Beşiktaş derbisi sonrası sert konuşmuş ve "Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Her toplantı iptal ediliyor. Herkes evlerinden çalışıyor. Hiçbir maç böyle olmamalı. " ifadelerini kullanmıştı.



