Galatasaray’ın Avrupa’daki kötü gidişatı durdurulamıyor... Real Madrid deplasmanında 6 gollük hezimet yaşayan Sarı-Kırmızılılar, 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Bununla birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yer alan takımlar arasında, gol atamayan tek takım da Galatasaray... Cim Bom ayrıca, Devler Ligi’nde en az şut atan ve en az isabetli şut kaydeden takım konumunda. İşte bu tablo, her şeye rağmen İstanbul’da Brugge’ü yenip grupta üçüncü sırayı alarak Avrupa Ligi’ne katılma şansı bulunan Aslan’ın, ümit vermemesine yol açıyor.

‘Söyleyemediklerim de var’

Bu sıkıntılı süreçte camia ve taraftarın gözü teknik patron Fatih Terim’de. Ancak tecrübeli hoca da zorlu günler geçiriyor. Terim’in, Real Madrid yenilgisi sonrası futbolcularıyla soyunma odasında hiçbir şey konuşmadığı ve deyim yerindeyse ‘çöküp kaldığı’ belirtiliyor. Geçmişten bugüne işler kötü gittiğinde masaya yumruğunu vurarak bir şekilde sorunları çözmesiyle bilinen Terim’in, “Söylediklerim kadar, söyleyemediklerim de var” mesajı, deneyimli çalıştırıcının bazı konularda çaresiz kaldığına işaret ediyor. Üstelik Terim hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki her kötü sonuç ve futbolun ardından kadroda operasyon mesajları verirken, bunu sahaya yansıtmayarak da şaşırtıyor.

18 yaşındaki gençler yok!

Geçtiğimiz haftalarda, “Artık 18 yaşındaki gençleri de görebilirsiniz” diyen tecrübeli hoca, sezon başından beri formsuz olan birçok yıldızından hâlâ vazgeçmiş değil. Fatih hocanın son olarak, “Tüm oyuncularıma ihtiyacım var” diyerek, Ocak ayındaki transfer operasyonuna kadar ciddi bir müdahale yapmayacağını ima etmesi de Galatasaray cephesindeki karamsarlığın boyutunu arttırıyor.

Yasin Cam