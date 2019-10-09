Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da yaşanan başarısızlığın perde arkasını aralanıyor. Alınan bilgilere göre Radamel Falcao'nun transferi ve Martin Linnes'le ilgili verilen şok karar, takım içinde çok büyük sıkıntılara yol açmış durumda.

HUZURSUZLUK YARATAN MAAŞ

Üst üste gelen iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Belhanda ve Feghouli'nin Falcao'ya verilen 7 milyon Euro'luk maaş nedeniyle huzursuzluk yaşadığı belirtiliyor.

BÜYÜK PROBLEM YARATTI

İki yıldızın kötü performansının altında bu olayın yattığı ifade ediliyor. Ayrıca Linnes'in transferin son günü kadro dışında bırakılmasının da takımda problem yarattığı öğrenildi.

TERİM VE YÖNETİME TEPKİ

Norveçli yıldızın takımda çok sevildiği, birçok futbolcunun bu karardan dolayı Terim ve yönetime tepkili olduğu ifade ediliyor. Bu tepki kötü sonuçları da beraberinde getirdi.

DEVRE ARASI DÖNECEK!

Sözleşmesi dondurulan Linnes'in devre arasında takıma döneceği, Mariano ile yolların ayrılacağı öne sürülüyor.

Kaynak: Takvim