UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray , kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio’yu konuk etti. Galatasaray’ın yeni transferleri Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau ve Danimarkalı stoper Nelsson, bir Avrupa kupası maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Avrupa Ligi elemeleri devam ederken transfer edilen 2 futbolcu, önceki takımlarında Avrupa kupası maçı oynadığı için Galatasaray adına eleme maçlarına çıkamadı. Cicaldau ile Nelsson, gruplara kalınmasıyla statü gereği oynama hakkı elde etti ve Lazio karşılaşmasıyla Galatasaray’daki ilk Avrupa kupası maçında forma giydi.



