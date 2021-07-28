Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a elendi ve UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme aşamasında St. Johnstone ile eşleşirken bir şok yaşadı.

Laçi maçında oynadı

Yeni transfer Alexandru Cicaldau'nun Craiova takımıyla UEFA Konferans Ligi'nde Laçi takımına karşı oynadığı için UEFA Avrupa Ligi listesinde yer alamayacağı öğrenildi.



