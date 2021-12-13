Yaz transfer döneminde transfer edilen vekısa sürede orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Alexander Cicaldau, koronavirüsü atlattı. Rumen futbolcunun, Sivasspor ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldığı açıklandı.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 24 yaşındaki yıldız oyuncunun, bir aksilik olmaması halinde Kırmızı-Beyazlı ekip karşısında sahaya ilk 11’deçıkacağı öğrenildi. Cicaldau, bu sezon çıktığı 18 maçta 4 gol ve1 asistlik performans sergilemişti.







