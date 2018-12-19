Ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylar yüzünden 6 maç ceza alan Galatasaray’ın ön liberosu Donk uzun bir aradan sonra dün akşam forma giydi.

Ligde 5, kupada da Keçiörengücü ile oynanan ilk karşılaşmada takımdan uzak kalan Donk, İkinci lig temsilcisine karşı mücadeleye 11’de başladı. Sarı- Kırmızılı oyuncu Selçuk İnan ile birlikte ön liberoda görev aldı.

Uzun süredir maç yapmayan Hollandalı oyuncu herhangi bir sakatlık sorunu yaşamamak adına kendini fazla zorlamadı.

Galatasaray’da Donk ile Selçuk takıma dönünce ilk maçta oynayan Rodrigues ile Gökay ilk 11 dışında kaldı. Rodrigues sakatlığı nedeniyle kadroya da alınmadı.