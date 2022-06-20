Sarı-Kırmızılılar, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklamasından dakikalar sonra göreve gelen yeni ismi duyurdu. Cim Bom'da, Cenk Ergün bir kez daha mesaiye başladı.

Aslan'dan yapılan açıklamada, " Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Hatırlanacağı üzere Ergün 2015-2018 yılları arasında Galatasaray'da sportif direktör olarak görev yapmıştı.

'A'dan Z'ye görevliyim'

Cenk Ergün resmi olarak açıklanmasının hemen ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli futbol adamının öne çıkan sözleri:

"Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım. Burada önemli olan Galatasaray, geri kalan her şey bizim için teferruat. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim."

Teknik direktör konusu...

"Galatasaray'da devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Ben şu andan itibaren bu sürece dahil olacağım. Okan Buruk dahil birçok ismin adı geçiyor, yönetimin de temasları oldu. Ama hali hazırda bir teknik direktör olduğu için diğer isimlerden bahsetmek çok doğru olmayacaktır. Şampiyonluk sözü veremeyiz ama Galatasaray şampiyonluk için, en sona gidebilmek için mücadele verecektir."

'Henüz gelen teklif yok'

"Galatasaray'ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunların dışında eksik bölgelerde ilk çalışmaları yapacağız. İlk etapta orta saha için çalışmamız olacak. Her ayrılık Galatasaray'da kalbimizi kırar ama bu profesyonel futbol. Profesyonel futbolun artık cilvesi bu. Biz ayrılırken, hem mali anlamda şartları sağlıyorsak hem de oyuncularımız gitmek için doğru yerler bulduysa onlara izin vereceğiz. Şu anda bildiğim kadarıyla oyuncularımızla ilgili kulübe gelen teklif yok."

İşte o paylaşım: