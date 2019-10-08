Aslan bu sezon çıktığı 10 resmi maçın 5’inde gol atamadı. Falcao’nun yanı sıra Andone’yi renklerine bağlamasına rağmen hücumda kısır kalan Galatasaray, Babel’den de bir türlü istediği verimi alabilmiş değil. Hollandalı futbolcu, sol kanatta Onyekuru’yu adeta mumla aratıyor. Geçen sezon çıktığı 31 lig maçında 14 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Nijeryalı oyuncu, şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Galatasaray’ın yaz döneminde 1 sene daha kiralamaya çalıştığı 21 yaşındaki Onyekuru, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco’ya transfer olurken, o da yeni yuvasında umduğunu bulamadı.

3 maçtır oynamıyor

Fransız ekibinde 3 maçtır forma giyemeyen ve gözden düşen Onyekuru için devre arasında transfer hamlesi yapılacak. Takımın rakip kaleye hızlı gitmekte sıkıntı çektiğini göz önünde bulunduran Fatih Terim, eski oyuncusunu sezonun ikinci yarısında kadroda görmeyi çok istiyor. Yönetim, Onyekuru için kısa zamanda temaslara başlayacak.