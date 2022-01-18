Ligdeki kötü gidişe Torrent’in de çare olamadığı G.Saray, tarihinde hiç yaşamadığı bir tablo ve baskı ile karşı karşıya. Ligde son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı takım, düşme hattına ve tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı. Hatay’da aldığı 4-2’lik mağlubiyet ile 13. sıraya gerileyen G.Saray’ın ateş hattı ile arasındaki puan farkı 6’ya indi. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Cimbom için Kasımpaşa maçının önemi daha da arttı. Nedeni ise; 17. sırada yani son 4 takım arasında yer alan Kasımpaşa ile G.Saray’ın arasında sadece 6 puanlık bir fark var.

Kasımpaşa gümbür gümbür

G.Saray’ın, perşembe karşılaşacağı Kasımpaşa ligde son 3 hafta baz alındığında en formda takım. İstanbul ekibi, Nef Stadyumu’nda ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve kazandığı özgüven ile çıkacak. Düşme hattının stres ve baskısını hissetmemek, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına G.Saray ise kazanmak zorunda. Eğer sarı kırmızılılar, Kasımpaşa’ya kaybederse 17. sıra ile puan farkı tek maça inecek. Son 10 maçta 1 galibiyet çıkaran Aslan, düşme hattının hemen üzerinde yer alan 6 takım arasında en formsuz 2 ekipten biri.

G.Saray’dan kötü olan tek Antalya

G.Saray, şu anda ateş hattına inmek istemeyen ekipler arasında son 4 haftalık performanslar baz alındığında Antalya’nın ardından en başarısız sonuçlara imza atan takım. Kasımpaşa son 3 maçını kazanırken, bir kez de berabere kaldı. 16. sıradaki Göztepe 2 galibiyet ve 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, son 4 haftada sadece 1 kez kazanan Giresunspor ise bu galibiyeti Galatasaray ’a karşı elde etti. Kayserispor ise bu seride 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Yalnızca Antalyaspor 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile bu tabloda G.Saray’ın gerisinde kaldı.

Zorlu bir fikstür bekliyor

Sarı kırmızılıları, Kasımpaşa maçından sonra da zorlu bir fikstür bekliyor! G.Saray, hafta sonunda lider Trabzon ile karşılaşacak. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor ile de evinde oynayacak G.Saray daha sonra Alanya deplasmanına çıkacak. Alanya deplasmanı sonrasındaki iki maçı ise düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki rakibi ile olacak. Önce Kayseri ile İstanbul’da, ardından Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray’ın bu 5 haftada sergileyeceği performans ateş hattına inip inmeyeceğini netleştirecek. (Hürriyet)