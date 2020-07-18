Galatasaray'da futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi.

Araya Abdurrahim Albayrak girdi

Başta Radamel Falcao olmak üzere bazı yabancıların para alması ise, diğer futbolcuların rahatsızlığı daha da arttırdı. Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sorunu çözmedi.

Donk'un Göztepe maçına da çıkmama ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.







