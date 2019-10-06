Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında golsüz sona eren maçta büyük bir skandal yaşandı. Cezası sona eren teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, tam kadro halinde kulübedeydi. Buna rağmen karşılaşmanın 52. dakikasında, tamamen iletişim hatasından kaynaklanan inanılmaz bir yanlışa imza atıldı. Bir pozisyon sırasında sakatlık yaşayan Feghouli, kulübeyle uzaktan anlaşmaya çalışırken, bir anda yerine Jimmy Durmaz’ın oyuna alınacağını gördü. En kısa mesafeden dışarıya çıkan ve kulübeye giden Feghouli, burada hocası Fatih Terim’e hiçbir şeyi olmadığını söyleyince ortalık karıştı. Kulüp doktoru Yener İnce, yardımcı antrenör Levent Şahin ve teknik patron Terim uzun bir süre hararetli şekilde tartıştı.

Bir hamle boşa gitti

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Feghouli’nin, iletişim hatası sebebiyle oyundan alındığı anlaşıldı. Cezayirli futbolcunun yerine oyuna dahil olan Jimmy Durmaz ise hiçbir varlık gösteremedi ve Terim’in bir hamlesi boşa gitmiş oldu. Hafta içinde de PSG maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Feghouli’nin moralinin oldukça bozulduğu gözlendi.

Metin Karabaş

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