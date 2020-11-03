Marcao, Saracchi, Emre Taşdemir ve Belhanda... Fatih Terim sakatlığı bulunan 4 oyuncunun, zorlu Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmesini istedi, Florya'da seferberlik ilan edildi

Pazar günü ligde Sivasspor ile zorlu bir 90 dakika oynayacak olan Aslan'da sakat oyuncuların durumu can sıkıyor. Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Erzurum karşılaşmasında sakatlanan Younes Belhanda için seferberlik ilan edildi. Fatih Terim, 4 oyuncunun da yetiştirilmesini istedi. Sarı-Kırmızılılar'ın sağlık heyeti de bu doğrultuda yıldızlara yoğun tedavi programı uygulamaya başladı.

Donk, Linnes, Emre...

Bugün 4 isme de yeniden MR çekilecek. Çıkan sonuca göre oyuncuların, Sivas mücadelesinde görev yapıp 0yapamayacağı netlik kazanacak. Terim her ihtimale karşı bu isimlerin yerine forma giyebilecek olan Donk, Linnes ve Emre Akbaba'yı da kritik maça hazırlamayı ihmal etmiyor.