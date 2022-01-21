Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Fatih Terim ile birlikte planlanan proje kapsamında yapılan transferler sonrasında takımdan kiralık olarak ayrılan futbolcuların performansları, Sarı-kırmızılı takımı ve taraftarları pişman ediyor.

YUNUS AKGÜN: 6 GOL 11 ASİST

Galatasaray altyapısında yetişen ve geçen sezonu da Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, bu sezon başında da yine Adana Demirspor'a kiralanmıştı.

Özellikle Montella'nın gelişi sonrasında aldığı süreler artan 21 yaşındaki Yunus, ligde 19 maçta süre alıp 5 gol 5 asistle oynadı. Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Yunus Akgün, 1 gol atıp 6 asist yaptı.

Yunus Akgün Adana Demirspor formasıyla toplamda 22 maça çıktı, 6 gol atıp 11 asist yaptı.

Yunus Akgün, Adana Demirspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımının iki golünü atmıştı.

EMRE AKBABA: 8 GOL 4 ASİST

2018 yazında 4 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Galatasaray'da iki büyük sakatlık yaşayan ve beklenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba, sezon başında eski takımı Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti. Kiralama ücreti ödemeyen Alanyaspor, Emre Akbaba'nın bu yılki maaşı karşılığında transferi gerçekleştirmişti.

29 yaşındaki Emre, Alanyaspor'da sergilediği performansla Galatasaray'ı pişman etti. Akdeniz ekibinde 17 lig maçı çıkan Emre Akbaba, 6 gol atıp 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maça 2 gol ve 1 de asist sığdıran Emre toplamda forma giydiği 19 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı ve 12 gole etki etti.

Emre Akbaba, son olarak Alanyaspor'un Hatayspor'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

PENALTI CANAVARI OKAN KOCUK

Sezon başında Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemeyen Okan Kocuk, Fatih Terim'in de onayıyla Giresunspor'a kiralık gönderilmişti.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede kriz çıkarken Okan Kocuk, yedek kaleci olarak başladığı sezonda Giresunspor kalesini devralıp muhteşem bir performans gösterdi ve takımın yükselişinde mimar oldu.

Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkaran Okan, 22. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da kalesinde devleşti. Maçta kritik kurtarışlara imza atan Okan, uzatmalarda Bakasetas'ın iki penaltısını kurtararak maçın adamı oldu.

Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen son 24 şutun 20'sinde gole izin vermedi. 6 penaltının 4'ünü ise kurtardı. (Hürriyet)