Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ara ara Başkan ve ekibini eleştirmesinin ardından, bu kez de Cengiz'in tecrübeli hocayı hedef alan sözleri büyük şaşkınlık yarattı. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in salı günü yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları kaleme alırken, ortaya çıkan ifadeler Fatih Terim'de bir hayli rahatsızlık yarattı. İşte o sözlerden öne çıkanlar:

'Emeğin karşılını alamıyoruz'

"Alanyaspor’a kaybettik. Üzülmek de neymiş, deliriyorum! Herkesin bir yorumu var. Bence bu pandemi araları, Milli maç araları hiç yaramıyor bize. Galatasaray dinleniyor sadece... Sonuçlar ortada... Oysa kıran kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan bir rekabet ortamı oluşmasını, o ortamda Galatasaray'ın da yer almasını isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe rağmen karşılığını alamıyorsunuz."

'Özbek alacağı tahsil edince'

"İki yılda 38 futbolcu aldım, 52 futbolcuyu gönderdim. 7 deve dişi transferimiz var. Transfer harcamalarında 19 milyon Euro kâra geçtik. Futbol, basketbol, voleybol bütün takımlarımızla 28 kupa aldık. İki Süper Lig şampiyonluğumuz var. Dursun Özbek'in alacağını tahsil etme hamlesiyle Galatasaray 157 milyon Euro zarara girdi. İnsanlar bunu dikkate almalı."

'Falcao forması 500bin satar dediler'

"Falcao gelince, goller atacak... Forması 500 bin satacak, dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin! Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik. Olayın bu yanına çok üzülüyorum..."

'Maçları zararına oynuyoruz'

"Localarda 2000’e yakın seyirci kontenjanımız vardı. Maça 410 kişi geldi. Elde ettiğimiz gelir de sadece 95 bin Lira. Bu para bizim maç günü yaptığımız harcamalara göre çok yetersiz. Bizim güvenlikçilerimizin ücretini bile karşılamıyor. Stadımızda oynanan her maçta 500 bin Lira giderimiz var. Zararına oynuyoruz."

'Fatih hoca koşarak gelir'

"Bazıları Fatih hocanın çağırdığım halde yönetime gelmediğini ileri sürüyor. Ayıp ediyorlar. Fatih hoca ile her zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir. Bu anlamda hiçbir sorunumuz yok. Kimse geçmiş yıllarda dikkate alınmayan çağrılarla beni ve arkadaşlarımı karıştırmasın."

'Herkes Zoom'dan konuşuyor'

"(İstifa ve statta kongre konusu) Yahu izin alamıyoruz. Anlayın artık! Bir de Divan Kurulumuz var. Çok eleştiriler alıyoruz. Başka kulüplerde divan kurulları yönetime yardımcıdır. Soruları yazılı alıp başkana cevap hakkı tanırlar. Bizde öyle değil... Herkes Zoom'dan istediği gibi konuşuyor.

Terim'den yönetim aleyhine sözler

2 Ekim 2020: Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince bazıları alınıyor ama bu çok açık.

5 Ocak 2020: Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa, ben o cümleyi kullanmazdım (Cengiz'in, "Arda Turan transferi gündemimizde yok" sözüne cevabı).

5 Ekim 2019: Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun(Hakem hatalarıyla ilgili).