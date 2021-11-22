Galatasaray 'da sezon başında sol bek transferi için bir çok oyuncunun ismi geçerken teknik direktör Fatih Terim Patrick van Aanholt'un alınması için onay vermişti. İlk maçlarda iyi bir görüntü çizen ve Randers maçında gol de atan Hollandalı sol bek daha sonraki maçlarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Karagümrük maçında Terim kesti!

Nef Stadyumu'nda oynanan Lokomotiv Moskova maçında oyundan alınan 31 yaşındaki futbolcu Karagümrük maçında ise formasını Ömer Bayram'a kaptırmıştı.

Derbide Terim'i çıldırttı!

Fenerbahçe 'nin attığı ilk golde savunmada kalan Aanholt, Yedlin'le birlikte dönen topta ağır kaldı ve Mesut'un golüne müdahale edemediler. Crespo'nun golü de Aanholt'un kanadından geldi. Taylan'ın hatasında kademeye giremeyen Hollandalı sol bek adeta golü izledi.

Terim performansından memnun değil

Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Patrick van Aanholt'un gelecek haftalardaki performansı ise büyük merak konusu. Hollandalı futbolcunun gelecek maçta yeniden yedek kulübesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.