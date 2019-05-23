Çifte kupanın gelmesinin ardından Galatasaray’da hemen yeni sezonun planları yapılmaya başladı... Teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalınmasını istemiyor. Şampiyonlar Ligi’ne hazır bir kadroyla gitmeyi planlıyor. Geri dörtlüde önemli bir problemi olmayan, sadece Mariano’nun yerine Douglas’ı almayı düşünen Galatasaray’da esas hareketlilik orta sahada yaşanacak. 1 seneliğine kiralanan Ndiaye’nin sözleşmesi bitiyor, Stoke City’ye geri dönecek. Devre arasında Al Ittıhad’ın istediği Belhanda da 10 milyon Euro’ları bulan bir teklif gelmesi halinde yazın satılacak. Son haftalardaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasında kilit rol oynayan Fernando ise önemli bir rakam önerilmediği takdirde takımda tutulacak.

Takıma yerli şart

Fatih hoca, Fernando kalıp kalmasa da orta alana 2 takviye düşünüyor. Takımdaki yerli kalitesini de mutlaka yükseltmek isteyen İmparator, eski öğrencisi Okay Yokuşlu’yu çok istiyor. A Milli Takım’da daha önce beraber çalıştığı 25 yaşındaki Okay’ın Galatasaray’a uzun yıllar katkı sağlayacağına inanan Terim, yönetime bu görüşünü iletti.

Celta Vigo 6 milyona aldı

La Liga’da son anda kümede kalmayı başaran ve 20 takımla yarışta sezonu 16. olarak tamamlayan Celta Vigo, sezon başında Okay Yokuşlu için Trabzonspor’a 6 milyon Euro ödemişti. Okay, İspanya’daki ilk yılında 30 maça çıktı ve 2 gol attı. Galatasaray’ın öncelikli teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olacağı öğrenildi. Okay’ın da kümede son anda kalan bir takımdan ziyade Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ı tercih edeceği konuşuluyor.

Metin Karabaş

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