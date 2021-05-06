Dün akşam seçimlerin ertelenmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, Twitter hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Elmas son olarak yaptığı açıklamayla seçimlerin sadece devlet otoritesi tarafından ertelenebileceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Değerli Galatasaraylılar,

Seçim takvimi yasal sürecinde işlemektedir. Aksi "yasal" bir erteleme ya da iptal gelmedikçe, tarihler 22/29 Mayıs olarak belirlenmiştir. Bu seçime başkan adayı olarak katılabilmek için ön koşul, yarın 18.00e kadar imza ve listeleri teslim etmektir.

Seçim tarihi, gerek görülürse sadece ilgili devlet otoriteleri tarafından değiştirilebilir.

Dolayısıyla, tüm başkan adayları, öncelikle 22/29 Mayıs tarihinde icra olunacak seçimleri esas alıp, tüzük/yasal vecibelerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Sonrası devlet yetkisindedir.