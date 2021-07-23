Galatasaray’da Burak Elmas’tan şanssız başlangıç

Galatasaray 'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas, zorlu maceraya büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Göreve gelirken, "5 gün içinde kendi transferlerimizi, 10 gün içinde de hocamızın istediklerini alacağız" diyen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, geride kalan 1 aylık süreçte sadece 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz takviyesini yaptı. Takım, Şampiyonlar Ligi eleme turunda PSV Eindhoven deplasmanına çok sayıda eksikle çıkınca, farklı yenilgi kaçınılmaz olurken, büyük umutlar besleyen Galatasaray taraftarı da tepkisini dile getirmeye başladı.

Beklenen sponsorlar gelmedi

Transferlerin Şampiyonlar Ligi serüvenine yetişmemiş olması ve seçim sürecinde verilen sponsorluk sözlerinin yerine getirilmemesi, sosyal medyada eleştiri oklarının yavaş yavaş Başkan Burak Elmas'a yönelmesine sebep oldu. Görevine şanssız bir başlangıç yapan Elmas, gündemdeki transferleri bir an önce sonuçlandırarak, camiada yeniden güven ortamı sağlamayı hedefliyor.