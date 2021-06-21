Galatasaray Kulübü’nün önceki gün yapılan başkanlık yarışının kazananı, rakiplerine üstünlük kuran Burak Elmas olmuştu. Sarı-Kırmızılı camiada başkanlık koltuğuna oturan Elmas, kulübün 102. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongrede rakipleri Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan’a üstünlük sağlayarak 38. başkan olarak tarihe geçti.

‘Taraftara layık olma zamanı’

Sarı-Kırmızılı camianın47 yaşındaki Başkanı, seçimin ardından yaptığı açıklamada, “Biz verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik. Gereklerini yapacağız. Tüm üyelere, bize teveccüh gösteren ya da göstermeyen tüm üyelere teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Şimdi onlara layık olma zamanı” dedi.

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‘Kaybedecek 1dakikamız yok’

Seçim öncesinde ekibiyle birlikte verdiği vaatlerle ilgili olarak, “Biz verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik” ifadelerini kullanan Başkan Elmas, bu doğrultuda dün teknik direktör Fatih Terim’le anlaştıklarını duyurdu. Başkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hocamızla görüştük, yarın (bugün) sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim’dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız” dedi.

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