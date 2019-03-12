Galatasaray'da bundan iyisi şampiyonluk!

Muslera ‘şampiyonluk modu’nu açtı, Feghouli şov yaptı, Onyekuru 2 gol birdenattı, Diagne bile ağları sarstı... 5-0’lık resital sunan Galatasaray, taraftarına,“Bundan iyisi şampiyonluk” dedirtecek bir maçı geride bıraktı.

12 Mart 2019, Salı 06:04
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Galatasaray'da bundan iyisi şampiyonluk!

Geçtiğimiz haftaki Erzurum beraberliği, cumartesi akşamı Başakşehir’in Fenerbahçe engelini de kayıpsız aşması Galatasaray’da moralleri bozmuştu.

Ancak dünkü Antalya maçı, Sarı-Kırmızılılar’da tüm kara bulutları dağıttı. 32 bin taraftar önüne çıkan Fatih Terim ve öğrencileri, sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. En az farklı zafer kadar, maç içinde yaşananlar da Sarı- Kırmızılı renklere gönül verenleri keyiflendirdi. Muslera, müthiş kurtarışlarıyla ‘şampiyonluk modu’nu açtı. Feghouli, son haftalardaki müthiş futbolunu bugün de devam ettirdi. Form düşüklüğü yaşayan Onyekuru, attığı 2 golle kendine geldi. Belhanda müthiş paslarıyla alkış aldı.

Ve tabii ki Mbaye Diagne... Bir türlü ağları sarsamadığı için son dönemde büyük baskı altına giren Cim Bom’un golcüsü, 90+3’te kafayla Boffin’i avlayarak rahat bir nefes aldı. Galatasaraylı taraftarlar için, “Bundan iyisi şampiyonluk kutlaması” dedirtecek bir 90 dakika geride kaldı. Cim Bom aynı zamanda, 8 puanlık farka rağmen zirve takibinden vazgeçmeyeceği mesajını da Başakşehir’e gönderdi.

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