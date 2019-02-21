UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bugün Portekiz’in Benfica takımına konuk olacak Galatasaray, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 16 maçı kazanamadı. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya’nın Schalke takımıyla yaptığı maçta alan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 2 maçta berabere kaldı.

Real Madrid’den Östersunds’a...

Galatasaray, bu süreçte İngiltere’nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka’nın Kopenhag, İtalya’nın Lazio, İspanya’nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya’nın Borussia Dortmund ve Schalke, Belçika’nın Anderlecht, Portekiz’in Benfica ve Porto, İsveç’in Östersunds ile Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu. Cim Bom, dış sahada İtalya’nın Juventus ile Kazakistan’ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü.

Bükreş’ten sonra kale kapanmıyor

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçında kalesini gole kapatamadı. Sarı-Kırmızılı ekip, 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi’nde deplasmanda Romanya’nın Dinamo Bükreş takımıyla yaptığı maçı 3-0 kazandı. Galatasaray, söz konusu müsabakanın ardından Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 24 maçta da en az 1 gol yedi. Aslan, bu süreçte deplasmandaki Avrupa kupası maçlarında kalesinde 47 gol görürken rakip filelere 27 gol gönderdi. Cim Bom, son 24 maçta 5 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken, 15 mücadelede ise mağlup oldu.