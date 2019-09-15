Galatasaray, önceki gün Türk Telekom Stadı’nda konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederken, özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol taraftarı memnun etmedi. 90 dakikanın ardından istatistiklerin ışığında karşılaşmanın analizini yapan teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ise, takımın henüz yüzde 20 kapasiteyle ve 1. viteste olduğu görüşünde birleşti. Milli takımlara giden futbolcuların çokluğu yüzünden, Kasımpaşa maçı öncesi takımın yeterince birlikte antrenman yapamadığına dikkat çeken teknik heyet, kötü futbolun sebeplerini şu şekilde sıraladı:

Nagatomo 3 aktarma ile geldi

Sol bek Yuto Nagatomo, Japonya Milli Takımı’nın Myanmar ile oynadığı maçın ardından uzun bir hava yolculuğu sonrası İstanbul’a ulaştı. 3 kez aktarma yapmak zorunda kalan Japon futbolcu, sarı kırmızılı ekipte sadece tek antrenman yaparak maça çıktı. İkinci yarıda temposu düşen Nagatomo, genelde çok başarılı bir şekilde yaptığı kanat bindirmelerini yapamadı.

Nzonzi ve Lemina ilk kez yan yana

Bu sezon teknik direktör Fatih Terim’in özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çok şeyler beklediği Nzonzi-Lemina ikilisi Kasımpaşa maçında ilk kez yan yana forma giydi. Üstelik Nzonzi Fransa Milli Takımı’ndan çarşamba günü döndüğü için iki futbolcu sadece bir antrenmanda taktik çalışması yapabildi. Birbirlerini yeterince tanımayan iki oyuncu, özellikle pas koordinasyonu ve alan paylaşımında hatalar yaptı.

Lemina’nın 2019’daki dördüncü maçı

Karşılaşmanın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina’nın maç eksiği olduğu biliniyordu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski takımı Southampton’da 2019 yılında 3 maçta toplam 136 dakika görev yapan Lemina’nın gerçek performansına ulaşması için zaman gerekiyor. Gabonlu futbolcunun, önümüzdeki bir aylık süreçte ekstra çalışmalar yaparak eksikliklerini kapatması hedefleniyor.

Perşembe yolculuk, cuma maç!

Galatasaray’ın önümüzdeki hafta Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının cumaya alınması Sofiane Feghouli’yi de olumsuz etkiledi. Geçen sezon 13 gol, 7 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Feghouli, perşembe günü Cezayir’den geldi ve takımla tek idman yaptıktan sonra Kasımpaşa karşısında forma giydi ve bu da performansını olumsuz etkiledi.

(Hürriyet)