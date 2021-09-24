Sezon başında yapılan geniş çaplı kadro operasyonuna rağmen, beklenen başarının şimdilik çok uzağında kalan Galatasaray 'da, teknik patron Fatih Terim de oyuncular da pes etmiyor. Ligde 4 haftadır galip gelemeyen Sarı-Kırmızılı futbolcuların, 3-0'lık Kayserispor yenilgisi sonrası soyunma odasında omuz omuza verdiği öğrenildi. Bu birlik beraberlik havasında, takım kaptanı Fernando Muslera'nın yaptığı konuşmanın büyük rol oynadığı da gelen haberler arasında.

'Daha kötü günler gördük'

Kadrodaki en eski oyuncu olan Uruguaylı eldivenin, "İsim isim saymaya gerek yok. En başta benden başlayarak hepimiz kötüyüz. İşleri bu hale getiren biziz. Bize güvenen ve destek veren herkesi çok üzdük. Ama burası Galatasaray. Biz burada daha kötü günlerden çıkmasını da başardık. Yine yaparız. Antrenmanlarda, maçlarda çok daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız. Üstelik bunu yine hep beraber başaracağız. Bu takımı buradan biz çıkaracağız" dediği bildirildi. Bu sırada kenetlenen tüm futbolcuların, Muslera'nın konuşmasını alkışladığı öğrenildi.









Terim'den önemli kararlar

Kötü sonuçların ardından ligde orta sıralara kadar gerileyen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim de bazı önemli kararlar aldı. Kurmaylarıyla olağanüstü bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, kadroyla ilgili düşüncesini değiştirdiği belirtiliyor. Alanyaspor yenilgisinde, "Rotasyon yapmadığıma pişmanım" diyen, Kayserispor yenilgisinden sonra ise rotasyon yaptığına pişman olan Terim, ideal 11'ini tekrar bir araya getirdikten sonra, cezalar veya sakatlıklar haricinde artık kadroda oynama yapmak istemiyor. Hedeflenen ilk 11 istikrarına ise Göztepe maçıyla birlikte start verilmesi bekleniyor.

Son 32 sezonun en kötü startı

İlk iki haftadan 6 puan çıkaran Galatasaray, üst üste Kasımpaşa ve Trabzonspor 'la berabere kalıp Alanyaspor ve Kayserispor'a yenilince, son 4 haftada tam 10 puan kaybetti. Böylece ilk 6 hafta sonunda 8 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar, lige son 32 sezondaki en kötü başlangıcını yapmış oldu. En son 1989-1990 sezonunda ilk 6 haftayı 7 puanla geçen Cim Bom, sonraki sezonlarda aynı periyotta en az 9 puan toplamıştı. Böylece Fatih Terim de Galatasaray'ın başındaki en başarısız 6 haftalık dönemine imza attı. Tecrübeli hocanın en iyi lig başlangıcı ise1998-1999 sezonundaki 5 galibiyet, 1 beraberlikle gelen 16 puanlık 6 hafta performasıydı.

Metin Karabaş





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