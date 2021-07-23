Galatasaray 'da transfer hız kazandı. Orta saha için Rumen Alexandru Cicaldau, sağ bek için genç Fransız Sacha Boey ile anlaşan Galatasaray, sol bek bölgesi için de bir ara görüşmelerin tıkandığı Patrick van Aanholt ile anlaşma sağlandı.





Galatasaray şartları kabul etti

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre, Galatasaray ile Patrick van Aanholt arasında bir hafta önce görüşmeler çökmüştü. Fakat yeniden görüşmeler başladı ve Galatasaray ile serbest oyuncu konumundaki Patrick van Aanholt anlaşma sağladı.

2024'e kadar anlaşma

Hollandalı oyuncunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor, ardından evraklar onaylandıktan sonra Galatasaray ile 2024'e kadar sözleşme imzalayacak.





Euro 2020'de oynadı

Hollanda A Milli Takımı, Euro 2020'de 4 maça çıkan Patrick van Aanholt geçen sezon Premier Lig'de ise 22 maça çıkmıştı. Son olarak C. Palace forması giyen Patrick van Aanholt, Premier Lig'de toplamda 212 maça çıktı ve 22 gol attı.

Galatasaray, KAP açıklamasını da yaptı

Galatasaray, Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



