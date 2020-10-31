Galatasaray'ın sahasında oynadığı MKE Ankaragücü maçında sakatlıklar takımı etkiledi. İkinci yarının başında sol bek Marcelo Saracchi sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Saracchi'nin ardından bir başka savunma oyuncusu Marcao da sakatlık yaşadı.

Maç boyunca etkili olan Brezilyalı stoper oyuna devam edemedi ve yerine 75.dakikada Ryan Donk girdi