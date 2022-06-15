Galatasaray bu sezon yüksek potansiyelli ikinci genç oyuncusunu da başka bir takıma kaptırdı. İlk olarak orta sahada oynayan 19 yaşındaki Bartuğ Elmaz, sözleşmesinin sona ermesiyle Marsilya'ya imza attı. Sarı-Kırmızılı kulüple bir türlü anlaşamayan Bartuğ, önümüzdeki günlerde yeni takımına katılacak. Son olarak da şampiyonU19 takımının sol beki, sezonu 8 gol, 5 asistle tamamlayan Emir Tintiş, Karagümrük'e imza attı. Burak Elmas döneminde sözleşmesi yenilenmeyen 18 yaşındaki futbolcu, Karagümrük'ten gelen teklifi kabul ederken, kulüpten bu transferle ilgili bir açıklama yapıldı.

Hoşgeldin mesajı yayınladılar

Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada,"18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş’i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ileU19 Elit Gelişim Ligi Şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş’e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Karagümrük'ün yeni hocası Pirlo'nun, Emir'i gelecek sezon Atakım kadrosunda düşündüğü öğrenildi.





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