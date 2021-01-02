Galatasaray'ın evinde oynadığı Antalyaspor maçında sarı kart gören savunma oyuncusu Marcao, böylece bu sezon 4.kez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Hafta içi oynanacak Konyaspor maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın ardından Marcao da görev yapamayacak



