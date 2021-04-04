Süper Lig’in 32. haftasında dün akşam Atakaş Hatayspor’a konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçına göre ilk 11’de 6 değişiklik yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de oynayan; Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao’un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru’ya ilk 11’de görev verdi. Galatasaray, sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed ilk 11’i ile çıktı.

Ozornwafor unutuldu!

Aslan’ın stoper hattındaki oyuncular; Luyindama ve Marcao’nun cezalı olması sebebiyle dün akşam Cim Bom’un savunma ikilisinde Ryan Donk ve bu bölgede tecrübeli olmayan Gedson Fernandes forma giydi. Ara transfer döneminde orta alan hattına hücum özelliği yüksek bir oyuncu olması sebebiyle kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, alışkın olmadığı bölgede hatalı oynadı. Galatasaray teknik ekibi, sezon başından beri takımla çalışan 21 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor’u ise bu maçta görevlendirmedi.

İlk golde Gedson ağır kaldı

Devre arasında Portekiz’in Benfica takımından orta sahaya hücum özelliği yüksek bir oyuncu olması sebebiyle kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, alışkın olmadığı bölgede zorlandı, hatalar yaptı. Hatay’ın ilk golünde Diouf’u kaçırdı, Cim Bom geriye düştü. Sadece stoperde değil cezalı sağ bekte de beklenmedik bir hamle vardı. Yedlin’in yokluğunda Linnes yerine Şener oynadı. 31 yaşındaki oyuncu ilk golün başlangıcında rakibe rahat bir şekilde orta yapma fırsatı tanıdı. Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayınca devre arasında Terim 4 değişiklik birden yaptı.

4 değişiklik yeterli olmadı

Galatasaray’da sağ bek hattında ise DeAndre Yedlin’in kart cezalısı olması sebebiyle beklenenin aksine Martin Linnes değil Şener Özbayraklı görev yaptı. Şener de özellikle kritik pozisyonlarda Hatayspor’un formda hücum hattı karşısında etkisiz kaldı. Aslan, ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca teknik ekip, ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Arda Turan ve Marcelo Saracchi’nin yerine Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes oyuna dahil oldu. Ancak bu değişiklikler de Cim Bom’a puan için yeterli olmadı.





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