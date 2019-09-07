Sarı-kırmızılı camia, Fatih Terim'e verilen cezanın, TFF'den tam 19.05'te bildirilmesinden sonra ayağa kalktı. Mart ayındaki kongrede idari olarak ibra edilmeyen Galatasaray yönetimine muhalif kesim, seçim kararı için uzun süredir bastırıyordu. Taraflar karşılıklı olarak mahkemenin yolunu tutarken, Fatih Terim'e verilen ceza bir anda sarı-kırmızılı camiayı birleştirdi. Uzun süredir devam eden ayrılıklar ve küskünlükler bir anda rafa kaldırılırken muhalefetteki isimler dahil herkes Fatih Terim için birlik oldu. Muhalefet dün Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile görüşüp TFF'ye yönelik ortak bir metin hazırlığına girişti.

KOÇ VE ORMAN'LI SAVUNMA!

Sarı-kırmızılılar, PFDK kararına yapacağı itirazda Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının konuşmalarını emsal gösterecek

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maç men cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor. İtirazın, emsal konuşmalar örnek gösterilerek yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mayıs ayındaki "Kurgulanmış bir düzen var" sözleri, sarı-kırmızılıların emsal olarak göstereceği ilk açıklama. İkincisi ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'e göndermede bulunduğu sözler. Orman, "Bu işin çözümü için TFF'ye süre verdik ama bu süre artık bitti. Eğer bu işin önünü kesmezlerse biz de bu düzene uyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BEĞENİ OLAY YARATTI

TFF'nin paylaşım saati en az Fatih Terim'e verilen ceza kadar Galatasaraylıları da kızdırdı. Taraftarlar, tepkileri ile Türkiye gündeminin en üst sırasına çıktı. Tahkim Kurulu'nun raportör üyesi Yusuf Öksüzömer'in geçmişte yaptığı bir beğeni de taraftarın tepkisini daha da artırdı. Galatasaray'ın geçen sezon bir maçının ardından yapılan ve ağır ifadeler içeren Twitter paylaşımlarını beğenen Öksüzömer'in beğenisi tepkilerin dozunu çoğalttı.

TFF'nin açıklaması tatmin etmedi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'e verdiği 4 maç ceza kararını 19.05'te yayınlamasının ardından gelen tepkilere yönelik bir duyuru yaptı. Açıklamada "Söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır" denildi. Galatasaray taraftarı ise sosyal medyadan bu açıklamaya tepki göstererek, "Bu açıklamaya inanmıyoruz. İstifa edin" yorumları yaptılar.