Galatasaray 'da derbi seferberliği... Süper Lig'de yeniden zirve yarışına katılırken, Avrupa Ligi'ne de müthiş bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar, bu çıkışı Beşiktaş derbisiyle taçlandırmaya kararlı. Teknik patron Fatih Terim'in kararıyla, Beşiktaş maçına yönelik son antrenmanın Nef Stadı'na alındığı duyuruldu. Stattaki idman bugün saat 15.00'te taraftarlara açık olarak gerçekleşecek. Tüm kombine sahipleri antrenmanı ücretsiz izleyebilecek. Kombinesi olmayanlar için de biletler 19.05 TL'den satışa sunulurken, taraftarlar büyük ilgi göstererek biletleri büyük ölçüde tüketti. Galatasaray'da teknik heyet, futbolcular ve taraftarın, zorlu deplasman öncesi buluşarak tek yürek olması hedefleniyor.

Florya'da yüzler gülüyor

Kenetlenme planı çerçevesinde Galatasaray Yönetimi de kesenin ağzını açmış durumda. İlk olarak, oyuncuların geçmişe yönelik transfer alacaklarının tamamının hesaplara yatırıldığı öğrenildi. Bu gelişme başlı başına Florya'daki modu yükseltirken, yönetimden üst üste iki hamle daha geldi. Avrupa Ligi'ndeki üst üste başarılı sonuçların ardından Lokomotiv Moskova galibiyetine, önceden belirlenmemiş olmasına rağmen toplam 2.5 milyon Liralık prim verildi. Sonrasında da Beşiktaş derbisinin primi açıklandı. Sarı-Kırmızılılar kazanırsa, toplam 4 milyon Lira prim oyunculara dağıtılacak. Bu haberin ardından Florya'da derbi motivasyonu tavan yapmış durumda.

Metin Karabaş