Bernard Mensah, Florya'ya bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, yıllık ücret ve diğer detaylar konusunda, 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın artık tek yapması gereken, Kayserispor'un Atletico Madrid'e ödeyeceği 3.6 milyon Euro'luk borcu üstlenmek. Bunun için de Maicon'un ardından yapılacak ilk satışın parası bu transfere aktarılacak. Teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle, 12 Ağustos'taki ilk idmana kadar yeni sezon kadrosunun bir araya getirilmesi, böylece takımın lig başlayana kadar hazır hale gelmesi planlanıyor. Bunun başarılabilmesi için de piyasası bulunan ve gözden çıkarılan oyunculardan en az birinin daha satılması gerekiyor. Bu doğrultuda gözler Belhanda ve Babel'e çevrilmiş durumda.

Önce giden sponsor olacak!

Galatasaray'dan ayrılmayı kabul eden Belhanda'nın Suudi Arabistan'a transferi bu hafta gerçekleşirse, yönetim çok derin bir nefes almış olacak. Faslı yıldızdan 9-10 milyon Euro civarında geliri bekleyen Sarı- Kırmızılılar, bu paranın bir vakit Kayserispor'a ödeyecek ve Mensah'ı bonservisiyle beraber alacak. Belhanda ile eş zamanlı olarak Babel'in satışı da Hollandalı yıldızdan kazanılması muhtemel para da Mensah'ın transferinde kullanılacak. Yani hangi satış daha önce gerçekleşirse, o oyuncu Mensah'ın sponsorluğunu üstlenmiş olacak.