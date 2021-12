Süper Lig 'in 17. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça yükselen Galatasaray 'da Berkan Kutlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saygı çerçevesinin aşıldığını vurgulayan Berkan, ''1 puan için üzgünüz ama futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Çünkü burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Kerem'e 'yalancı' denmesi... Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde ona kullanılan kelimeler...'' dedi.

Neden böyle olduğunu anlamadığının altını çizen 23 yaşındaki orta saha, ''1 metre önümde olduğu için söylemek zorundayım. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Bu kelimeleri kabul etmiyorum. Her şey zaten açığa çıkar. Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' denmesi... Kabul etmiyorum.'' ifadelerini kullandı.