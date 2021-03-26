Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki son isim Crystal Palace'ın Belçikalı golcüsü Cristian Benteke. Mayıs ayında yeniden seçime girmeye hazırlanan Mustafa Cengiz yönetimi, Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün transferini kongre öncesi bitirmek istiyor.

Limitler zorlanacak

Devre arasında Beşiktaş'ın da ilgilendiği Benteke o dönemde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamıştı. Premier Lig'de bu yıl 22 maçta görev alıp 5 gol atan yıldız oyuncu için yönetim limitleri zorlamakta kararlı. 1.90 boyundaki Benteke, Belçika’nın Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alıyor.

Yakup Çınar







