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Galatasaray'da Benteke bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray diğer taraftan önümüzdeki sezonun transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Crystal Palace'ın Belçikalı golcüsü Cristian Benteke oldu.

26 Mart 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Benteke bombası!

Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki son isim Crystal Palace'ın Belçikalı golcüsü Cristian Benteke. Mayıs ayında yeniden seçime girmeye hazırlanan Mustafa Cengiz yönetimi, Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün transferini kongre öncesi bitirmek istiyor. 

Limitler zorlanacak

Devre arasında Beşiktaş'ın da ilgilendiği Benteke o dönemde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamıştı. Premier Lig'de bu yıl 22 maçta görev alıp 5 gol atan yıldız oyuncu için yönetim limitleri zorlamakta kararlı. 1.90 boyundaki Benteke, Belçika’nın Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alıyor.

Yakup Çınar


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