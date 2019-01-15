Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Renato Augusto!

Younes Belhanda'yı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a yollamaya hazırlanan Galatasaray alternatifini Çin'de buldu! Sarı-kırmızılılar bu bölge için gündemine Brezilyalı orta saha Renato Augusto'yu aldı.

15 Ocak 2019, Salı 06:56
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Renato Augusto!

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübü, Galatasaray'la Younes Belhanda transferi için anlaşma sağladı. Faslı yıldızın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin resmiyete kavuşacağı da bildirildi. Galatasaray, Belhanda'nın yerini doldurmak için arayışlara geçerken alternatifini Çin'de buldu!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, kariyerini Çin'in Beijing Guoan ekibinde sürdüren Brezilyalı orta saha Renato Augusto'yu gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de Brezilyalı futbolcunun transferine sıcak baktığı öğrenildi.

Beijing Guoan, son olarak Tottenham'dan Mousa Dembele'yi 11 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Çin'e 2016 yılında transfer olan Brezilyalı yıldız geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 26 maça çıkarken 10 gol 14 asistle oynadı.

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