Ligin 8. haftasındaki Sivasspor maçında oyundan çıkarken taraftarın gösterdiği tepkiye küfürle karşılık veren Younes Belhanda sosyal medya hesabından açıklama yapıp özür dilemiş ve sonraki hafta Beşiktaş deplasmanında 11’de sahaya çıkmıştı. Ardından Türk Telekom’daki Rize maçında Fatih Terim’in 11’e almadığı, yedek bekleyen Faslı oyuncu hafta içi de Real Madrid deplasmanında kulübedeydi.

Hazırlıklarını İspanya’da sürdürüp direkt maçın oynanacağı Gaziantep’e geçen Galatasaray’ın dün akşam yaptığı son idmana katılmayan Belhanda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sarı-Kırmızılı kulüplen yapılan açıklamada, “Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz İstanbul’a döndü” ifadesine yer verildi.