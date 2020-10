Erzurum deplasmanında sakatlanan Belhanda'nın ise tedavisine devam ediliyor. Faslı yıldız, yarınki Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Arda gençlere tavsiye verdi

Galatasaray'a kaptan olarak dönen Arda Turan, dünkü idman sonrası takımdaki genç oyuncuları yanına toplayarak onlara tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı.

Terim'in forma adaletini anlatan deneyimli oyuncu, "Kendinizi her an hazır tutmalısınız. Sakın sıra bana gelmez demeyin. Hiç beklemediğiniz bir anda kendinizi sahada bulabilirsiniz. O an geldiğinde de en iyisini yapmak için kendinizi hep hazır tutun, sıkı çalışın" dedi.