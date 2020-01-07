Galatasaray'da satılması planlanan Belhanda için gerçek ortaya çıktı. Faslı hücum oyuncusu için herhangi bir teklif bulunmaması, sarı-kırmızılıların planlarını bozacak. Belhanda için şu ana kadar kulübe bir teklifin gelmediği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajerliğini yapan William D’Avila’ya, çalışmalarına hız verip futbolcuya kulüp bulmasını söyledi. Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun yüksek maaşından kurtulmak ve yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Cim-Bom’un, bonservisi konusunda beklentileri aşağı çektiği ve 5 milyon euroya bile razı olduğu bildirildi. (Skorer)