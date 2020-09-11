Younes Belhanda zorluk çıkartmaya devam ediyor. Galatasaray’ın neredeyse 2 senedir satmaya çalıştığı Faslı futbolcu, yönetimle bir türlü uzlaşmıyor. Pandemi sürecinde gelirlerin azalması nedeniyle oyuncularından indirim isteyen Galatasaray’da, Belhanda buna yanaşmamıştı.

Sarı-Kırmızılılar bir kez daha Belhanda ile temasa geçerken, 3.3 milyon Euro’luk maaşını 2.5 milyon Euro’ya çekmesi istendi. Aksi takdirde, “Teklifleri değerlendir” denildi. Ancak Belhanda’nın gitmeye de indirim yapmaya da niyeti yok.

Tecrübeli futbolcu, ailesinin İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak sezon sonu bitecek kontratı uzatılırsa maaşında indirim yapabileceğini söyledi. Kısacası Belhanda, yönetimin başına dert oldu!

Metin Karabaş







