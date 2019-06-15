Devre arasında Al Ittıhad ile anlaşan ancak Fatih hocanın, “Bana lazımsın. Beraber şampiyonluk yaşayalım” sözleri sonrası takımda kalan Younes Belhanda için karar verildi. İlk etapta satılmasına kesin gözüyle bakılan Belhanda’da ibre tersine dönmüş durumda. Transfer piyasasının çok yüksek olduğunu göz önünde bulunduran ve Belhanda kalitesinde bir oyuncu almanın kolay olmadığını düşünen Terim, çok yüksek bir teklif gelmediği takdirde Faslı yıldızın kalmasını istiyor. Bundaki önemli etkenlerden biri de oyuncunun tavrı. Ailesiyle İstanbul’da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Belhanda, “Galatasaray’da daha çok kupa kaldırmak istiyorum” demişti.

Al Ittihad ve Al Hilal...

Arap kulüplerinin hala peşinde olduğu Belhanda konusunda Fatih hocayla görüşen yönetim de, başarılı 10 numaranın fiyatını belirledi. Galatasaray, 12 milyon Euro’nun altında bir rakama Younes’i satmayacak. 29 yaşındaki yıldızla Al Ittihad’ın yanı sıra Al Hilal de ilgileniyor.

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