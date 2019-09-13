Galatasaray’da Radamel Falcao heyecanı artık zirvede... 2 ay boyunca dünyaca ünlü yıldızın transferini bekleyen, resmi imzalar atıldıktan sonra da sahaya çıkacağı günü iple çeken Sarı- Kırmızılılar’ın hasreti bugün sona eriyor.

Kolombiyalı golcü, bu akşam Türk Telekom Stadı’ndaki Kasımpaşa maçında ilk kez Galatasaray formasını resmi bir müsabakada giyecek. Sarı-Kırmızılılar’da heyecan dorukta. Öyle ki, Falcao geldiğinden beri kombinelerde, localarda, maç biletlerinde ve forma satışlarında büyük bir artış söz konusu. Artık 33 yaşındaki futbolcunun nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

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