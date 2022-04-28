Galatasaray 'daki seçim süreci bilmecesi sürüyor. İstinaf Mahkemesi'nin aldığı karar neticesinde seçimin durdurulduğuna dair söylentiler de yer alıyor.

Galatasaray Kulübü’ne saat 18:54 itibarı ile istinaf mahkemesinden seçimle ilgili resmi bir karar ulaşmadı.

Sarı-Kırmızılı kulüpte 26 Mart'ta düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmemiş ve camia seçim sürecine girmişti.

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşmada bu tedbir kaldırılmıştı.