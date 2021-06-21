Büyük çekişme içinde geçen başkanlık yarışında, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nu 1541 ile geçen Galatasaray ’ın yeni başkanı Burak Elmas’ın ilk hedefi 1996-2000 ruhunu canlandırmak olacak.

Efsane başkan ve aynı zamanda kayınpederi olan Faruk Süren dönemindeki vizyon ile hareket edecek olan Elmas, o dönemlerde genç bir yönetici olarak bu başarıları görmüş ve yaşamıştı. Bu dönemi tekrar geri getirmek Elmas 3 sene içinde böyle bir yönetim anlayışı izleyecek.





Futbolda 1996’dan 2000’e uzanan yapılanmanın tekrar olması gerektiğine inanan sarı-kırmızılı kulübün yeni patronu, bu nedenle yetenekli gençlerin yanına, kaliteli yabancıları takıma kazandırmayı hedefliyor.

UEFA Kupası’na giden süreçte Hagi, Popescu ve Taffarel gibi dünya markası isimleri renklerine bağlayan Cim-Bom’da Başkan Elmas, takıma kalite kazandıracak bu tarz isimlerin alınmasına çok sıcak bakıyor. Bunun için teknik direktör Fatih Terim’le önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirecek olan Galatasaray Başkanı, yetenekli gençler ve kaliteli yabancılardan oluşan bir kadro için kolları sıvayacak.

Cim-Bom’un yeni patronu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde herhangi bir kazaya uğramamak için ilk günden işi sıkı tutacak ve Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına erken başlayacak. (Skorer)



