Galatasaray taraftarının Kasımpaşa maçında istifaya davet ederek aleyhinde tezahüratlar yaptığı başkan Burak Elmas, oldukça zorlu günler yaşıyor. Üst üste gelen yenilgilerle iyice düşme hattına gerileyen sarı-kırmızılılarda Elmas'ın kulüpteki geleceği artık pamuk ipliğine bağlı. Başkan Burak Elmas'ın istifa ya da seçim kararı almazsa mart ayındaki mali kongrede ibra edilme ihtimali oldukça düşük görülüyor. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim ise çareyi başta kaleci takviyesi olmak üzere transferde arıyor. (Sabah)