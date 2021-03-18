Sarı-Kırmızılılar'da, Mayıs ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi öncesinde heyecan artmaya başladı. Şu ana kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Burak Elmas, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıklarken, kulislerin de yavaş yavaş hareketlendiği belirtiliyor.

Takımın etkilenmemesi için...

Adaylar tüm çalışmalarını seçimi kazanmak için yaparken, 5 ismin de bu duruma yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi. Ancak şu anda şampiyonluk yarışı veren takımın konsantrasyon kaybı yaşamaması için 5 isim de çalışmalarını medya önünde yapmıyor. Her geçen gün seçim heyecanının artması bekleniyor.

Metin Karabaş