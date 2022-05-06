Başkan adayları arasındaki en sürpriz gelişme Metin Öztürk cephesinde yaşandı. Öztürk, "Futbol aklına güveniyorum" dediği Levent Nazifoğlu ile daha yolun başında kavgalı bir şekilde ayrıldı. İlk iddia Nazifoğlu cephesinden geldi. Levent Nazifoğlu, Metin Öztürk'ün kendisine, "Nelsson, Kerem ve Marcao'yu 30 milyon Euro'ya satalım. Bunun en fazla 10 milyon Euro'suyla bir takım kur. 5-6 ay idare et sonra bir şekilde para buluruz. Bende para yok" dediğini, kendisinin de, "Bu paraya takım kurarsak şampiyon olamayız. Siz başarısızlığı benim üstüme yıkmak istiyorsunuz" cevabını verdiğini ileri sürdü.

Okan Buruk ipleri kopardı

Nazifoğlu ayrıca, Öztürk'ün "Okan Buruk'la çalışalım" demesine rağmen, Torrent'le devam etmeyi düşündüğünü, Okan hocaya yok yere ümit verdiğini iddia etti. Bu sözleri yalanlayan Metin Öztürk, "Okan Buruk görüşmesi sonrası, şahsıma attığı tehditvari whatsapp mesajı sonrası kendisi ile ilişiğimiz kesilmiştir" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Nazifoğlu, şahitleri olduğunu söyledi ve oradaki isimleri tek tek açıkladı.