Galatasaray Kulübü, Ümit Milli Takımı kadrosunda yer alan ve İskoçya ile oynanan maçta sağ elinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı edileceğini duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı." ifadelerine yer verildi.
Barış Alper Yılmaz, İskoçya maçında ilk yarı sonunda oyundan çıkarken 3 Eylül tarihinde oynanan Belçika mücadelesinde 70 dakika süre almıştı.