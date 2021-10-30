Gaziantep maçında son haftalara göre oldukça farklı bir Galatasaray sahada olacak. Aslan'ın hocası Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen son taktik provada birçok oyuncunun pozisyonunu değiştirdi. Önde baskı ve tamamen hücum odaklı bir takımla sahada olmak isteyen deneyimli teknik adam, ileri uçta Halil Dervişoğlu'na şans verdi ve Mohamed ile Diagne'yi yedek takımda kullandı. Solda Kerem'i oynatan Fatih hoca, sağ çizgide ise Barış Alper Yılmaz'ı kullandı. Morutan'ı forvet arkasına çeken Terim, oyun merkezine Berkan ile Cicaldau ikilisini yerleştirdi. Fatih hoca savunma göbeğinde yine Marcao ve Nelsson ikilisini birlikte kullanırken, sağ bekte Alpaslan Öztürk'e şans verdi.

Ömer de 11'e girebilir

Terim'in taktik provada sol bekte Aanholt'u oynatmasına rağmen, Gaziantep karşısında Ömer Bayram'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü, gelen haberler arasında. Tecrübeli hoca böylece hem Beşiktaş derbisinde yıpranan bazı oyuncuları kızağa çekerken, aynı zamanda hafta içindeki Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesi formsuz isimleri dinlendirme fırsatı bulacak. Galatasaray'da Gaziantep maçının kadrosu hakkındaki son karar, bu akşam yapılacak idmanda verilecek.